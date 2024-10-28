موعد مباراة برايتون وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برايتون وليفربول في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على برايتون، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، والتي يستقبلها معلب فالمر.

وكان ليفربول، قد نجح في الوصول إلى دور الـ 16 بعد عبور وست هام، في الدور الماضي بخمسة أهداف مقابل هدف، وسيعمل أبناء المدرب أرني سلوت، على مواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم، وتخطي عقبة برايتون، لاستكمال مشوارهم في رحلة الحفاظ على اللقب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برايتون وليفربول في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برايتون وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

موعد مباراة برايتون وليفربول في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025، هو الأحد 27 أكتوبر 2024، على ملعب فالمر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برايتون وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برايتون وليفربول عبر قناة beIN Sports 2.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق برايتون - ليفربول الأربعاء 30 أكتوبر 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 TOD TV فالمر محمد بركات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025: