تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الألماني تجمع كلًا من بايرن ميونخ ولايبزيج لحساب الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة.

بايرن يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن، بينما يحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2024-2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2024-2025، هو الجمعة 20 ديسمبر 2024، على ملعب أليانز أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2024-2025؟

تذاع مباريات كأس الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب بايرن ميونخ - لايبزيج الجمعة 20 ديسمبر 2024

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV حفيظ دراجي أليانز أرينا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لايبزيج في الدوري الألماني 2024-2025