موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يواجه نادي بايرن ميونخ تحديًا جديدًا في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا حينما يستضيف لاتسيو الإيطالي على ملعب أليانز أرينا.

بايرن ميونخ خسر في مباراة الذهاب في أولمبيكو بهدف نظيف، كما أدى تراجع النتائج والابتعاد عن المتصدر باير ليفركوزن في الدوري الألماني إلى إعلان النادي رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم.

ويحتاج البافاري إلى العودة في النتيجة تجنبًا للخروج بموسم دون ألقاب منذ 2012.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ الدراجي.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب بايرن ميونخ - لاتسيو الثلاثاء 5 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 حفيظ الدراجي أليانز أرينا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3