تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب تي كيو إل، لاستضافة افتتاح مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك بايرن ميونخ، في البطولة بصفته بطل نسخة 2020 من دوري أبطال أوروبا بينما يخوض أوكلاند سيتي البطولة بصفته الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي الأحد 15 يونيو 2025

19:00 مصر والسعودية DAZN تي كيو إل

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب فنسنت كومباني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4