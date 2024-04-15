موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب آليانز أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ وآرسنال، ضمن إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة لا تحمل القسمة على اثنين، إذ سيعمل كل فريق على تحقيق الفوز في اللقاء، لضمان الوصول إلى نصف النهائي بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بايرن ميونخ وآرسنال عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق خليل البلوشي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بايرن ميونخ - آرسنال الأربعاء 17 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 أليانز آرينا

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع بن وايت - جابرييل ماجالايس - ويليام ساليبا - كيفيور خط الوسط كاي هافيرتز- ديكلان رايس - مارتن أوديجارد خط الهجوم بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: