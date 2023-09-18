موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من المجموعات السهلة نسبيًا في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجلطة سراي التركي.

ومن الطبيعي أن يكون بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد المرشحان الأوفر حظًا للحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر عن المجموعة الأولى، وبالتأكيد ستكون المواجهة الأولى بينهما حاسمة لشكل الصراع في المجموعة.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد الأربعاء 20 سبتمبر 2023، 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 أليانز أرينا

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

من المتوقع أن يدخل الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ مواجهة مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-2-3-1

سفين أولرايش

كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس

يوشوا كيميش - ليون جوريتسكا

ليروي ساني - توماس مولر - سيرج جنابري

هاري كين

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مواجهة بايرن ميونخ بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-1-2

أندري أونانا

ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - سيرخيو ريجيلون

سكوت ماكتوميناي - كاسيميرو - كريستيان إريكسن

برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند