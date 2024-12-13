موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليون، ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، ومواصلة التصدر لجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذي يحتل فيه ليون المركز الخامس فيه.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي 2024-2025، هو الأحد 15 ديسمبر 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون عبر beIN Sports 4.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق باريس سان جيرمان - ليون الأحد 15 ديسمبر 2024

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 TOD TV حديقة الأمراء عامر الخوذيري

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون في الدوري الفرنسي 2024-2025