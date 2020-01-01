موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إتيان والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التشكيل المتوقع وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستضيف ملعب فرنسا بالعاصمة باريس، مباراة نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان .

ألغي الدوري الفرنسي هذا الموسم وتوج به الفريق العاصمي بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا والعالم، وسيسعى الفريق إلى الفوز بالنهائي في لضم الكأس إلى خزائنه.

بدأ باريس سان جيرمان مشواره في كأس فرنسا بالفوز على ليناس مونتليري بستة أهدافٍ دون رد، ثم فاز على لوريان بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن ينتصر على باو بهدفين نظيفين، ويفوز على ديجون 6-1 وعلى ليون في نصف النهائي 5-1.

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سانت إتيان فاز في دور 64 من الكأس على باستيا بورجو بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ثم انتصر على نادي باريس بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وتخطى موناكو في دور 16 بهدفٍ نظيف، ثم إبينال بهدفين لهدف ورين بنفس النتيجة.

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إتيان والقنوات الناقلة وأكثر.

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ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إتيان في نهائي كأس فرنسا هو يوم الجمعة 24 يوليو 2020 ميلاديًا الموافق 3 ذو الحجة 1441، وكان من المقرر أن يقام في 25 أبريل الماضي لكنه تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ستنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سانت إتيان؟

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة السادسة beIN Sports HD 6.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - سانت إتيان ملعب فرنسا الجمعة 24 يوليو 2020،

3 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

ما هو التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان؟

لا توجد غيابات في صفوف باريس سان جيرمان قبل مباراة نهائي كأس فرنسا ضد سانت إتيان ، وسيكون الفريق كامل العدد.

سيبدأ توماس توخيل بجميع قوته الضاربة في المباراة، حيث نافاس في حراسة المرمى، مونييه وسيلفا وكيمبيمبي وسيلفا وكورزاوا في الدفاع، فيراتي وماركينيوس وجايي في الوسط، إيكاردي ومبابي ونيمار في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

لايفين كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - توماس مونييه

إدريسا جايي - ماركينيوس - ماركو فيراتي

نيمار - ماورو إيكاردي - كيليان مبابي

ما هو التشكيل المتوقع لسانت إتيان؟

يغيب عن سانت إتيان الثنائي زايدو يوسف ومونييه باكييه بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

من المتوقع أن يشارك نجمنا العربي التونسي وهبي الخزري بجانب حمومة ونور الدين في الوسط، وخلفهم يان مفيلا وأهولو كمحورين، وسيقود الهجوم بيريتش.

التشكيل | 4-3-3

ستيفان روفييه

تيموثي كولودجيزاك - لويس بيرين - ويسلي فوفانا - ماتيو ديبوتشي

يان مفيلا - جيان يوديس أهولو

أرناود نور الدين - وهبي الخزري - روماين حمومة

روبرت بيريتش