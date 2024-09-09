موعد مباراة باراجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل منتخب البرازيل، ضيفًا ثقيلًا على نظيره براجواي، في ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

يدخل رفاق فينيسيوس جونيور المباراة وعينهم على الفوز ولا شيء آخر وهو الفوز من أجل الوصول للنفطة رقم 13 في مجموعة معقدة تحتل فيها البرازيل المركز الرابع.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة باراجواي والبرازيل في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة باراجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة باراجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باراجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية شبكة قنوات SSC، لذا يمكنك مشاهدة باراجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باراجواي - البرازيل الأربعاء 11 سبتمبر 2024،

03:30 مصر والسعودية SSC Sports HD ديفينسوريس ديل تشاكو

تشكيل البرازيل المتوقع أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026: