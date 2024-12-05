موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف إيفرتون نظيره ليفربول في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب جوديسون بارك.

ليفربول يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث للعوة إلى انتصاراته وتصدر الدوري الإنجليزي بعد أن فقد نقطتين بشكل مخيب للآمال أمام نيوكاسل في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة إيفرتون وليفربول، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 7 ديسمبر 2024، على ملعب جوديسون بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إيفرتون وليفربول عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب إيفرتون - ليفربول السبت 7 ديسمبر 2024

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV جوديسون بارك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025