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Luka Modric Croatia Jorginho Italy(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستجمع كلًا من إيطاليا وكرواتيا.

إيطاليا فازت بمباراتها الأولى أمام ألبانيا وهزمت من إسبانيا، بينما هزمت كرواتيا من إسبانيا ثم تعادلت مع ألبانيا..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 24 يونيو 2024 على ملعب ريد بول لايبزيج أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إيطاليا - كرواتياالإثنين 24 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Maxريد بول لايبزيج أرينا

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام كرواتيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لوسيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعفيديريكو دي ماركو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان
خط الوسطبريان كريستانتي - نيكولو باريلا
خط الهجومفيديريكو كييزا - لورنز بيليجريني - ماتيا زاكاني - ماتيو ريتيجي
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