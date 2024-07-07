تعرف على موعد مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة كبيرة وقوية من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع بين إنجلترا وهولندا ضمن مباريات نصف نهائي يورو 2024.

المنتخب الإنجليزي، في النسخة الحالية لم يقدم المستويات المنتظرة منذ دور المجموعات الذي تصدر فيه مجموعته بخمس نقاط، قبل أن يتغلب على سلوفاكيا في دور الـ 16، ويتأهل على حساب سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

أما هولندا، فلا تختلف كثيرًا عن إنجلترا إذ لم تقدم المستويات المنتظرة، فقد تأهل الطواحين ضمن أفضل ثوالث، وفي دور الـ 16 تغلبت على رومانيا بثلاثة نظيفة، وحجزت مقعدها في نصف النهائي بعد التغلب على تركيا بهدفين لهدف في ربع النهائي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024 ؟

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024 2024، هو يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنجلترا - هولندا الأربعاء 10 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max سيجنال إيدونا بارك

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام هولندا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جاريث ساوثجيت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى جوردان بيكفورد خط الدفاع كيران تريبيير - إزري كونسا - جون ستونز - كايل ووكر خط الوسط ديكلان رايس - جود بيلينجهام - كوبي ماينو خط الهجوم فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا

تشكيل هولندا المتوقع أمام إنجلترا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-