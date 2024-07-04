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Jude Bellingham England Granit Xhaka Switzerland(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من إنجلترا وسويسرا.

إنجلترا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث في مجموعتها وتتعلب عليها 1-2.

أما سويسرا فقد احتلت المركز الثاني مجموعتها ولاقت في ثمن النهائي منتخب إيطاليا وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدفين نظيفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 6 يوليو 2024 على ملعب دوسلدورف أرينا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إنجلترا - سويسراالسبت 6 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 1دوسلدورف أرينامحمد بركات
حسن العيدروس

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سويسرا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جاريث ساوثجيت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 5-3-2
حراسة المرمىمانويل نوير
خط الدفاعبوكايو ساكا - جون ستونز - إزري كونسا - كايل ووكر - كيران تريبيير
خط الوسطترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جود بيلينجهام
خط الهجومفيل فودين - هاري كين
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