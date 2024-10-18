تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون نيو إنجلاند ريفولوشن ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي لمواصلة العروض الرائعة في الدوري الأمريكي بعدما حصل بشكل رسمي على درع المشجعين لأول مرة في تاريخه.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 20 أكتوبر على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - نيو إنجلاند ريفولوشن الأحد 19 مايو 2024

01:00 السعودية، مصر Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيو إنجلاند ريفولوشن في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-