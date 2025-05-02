تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون نيويورك ريد بولز ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 4 مايو 2025 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات لكن بعض المباريات تنقل على دبي الرياضية.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز الأحد 4 مايو 2025

02:30 مصر والسعودية Apple TV+ تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-