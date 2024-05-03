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Lionel Messi Inter MiamiGetty
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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
بلال محمد

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الجولة الحادية عشر من الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف نيويورك ريد بولز في الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

وواصل إنتر ميامي، تربعه على صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024 هو الأحد 5 مايو 2024 على ملعب درايف بينك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

المباريات التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز

الأحد 5 مايو 2024
2:30 مصر والسعودية		Apple TV+ درايف بينك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حارس المرمىدريك كاليندر
الدفاعدي أندري يدلين - توماس أفيليس - سيرجي كريفتسوف - جوردي ألبا
الوسطدييجو جوميز - سيرجيو بوسكيتس - جريسل
الهجومروبرت تايلور - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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