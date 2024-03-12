موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة مباريات ليونيل ميسي..

يعود إنتر ميامي إلى معقله في درايف بينك استاديوم ليستضيف ناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

إنتر ميامي نجح في خطف التعادل في الدقائق الأخيرة في مباراة الذهاب لتنتهي بهدفين لمثلهما، في ليلة تألق ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وغاب البرغوث عن خسارة إنتر ميامي الأولى في الموسم ضد مونتريال، لكن يبدو أنّه جاهز بدنيًا لمباراة الإياب بغية الصعود إلى ربع النهائي.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024 هو فجر الخميس 14 مارس 2024 على ملعب درايف بينك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والربع فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024؟

لا يتم نقل مباريات كأس أبطال الكوناكاف 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في دوري أبطال الكونكاكاف 2024، عبر الحساب الرسمي للبطولة على يوتيوب.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - ناشفيل الخميس 14 مارس 2024

02:15 مصر، 03:15 السعودية YouTube درايف بينك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد ناشفيل في إياب دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-