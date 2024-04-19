موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الجولة العاشرة من الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفوا ناشفيل في الجولة العاشرة من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

وتمكن إنتر ميامي، من استعادة صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته بفارق الأهداف عن نيويورك ريد بولز.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2024 هو الأحد 21 أبريل 2024 على ملعب درايف بينك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - ناشفيل الأحد 21 أبريل 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر Apple TV+ درايف بينك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد ناشفيل في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-