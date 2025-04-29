تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون فانكوفر وايت كابس الكندي ضمن إياب نصف كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس، ويريد العودة في "ريمونتادا" على ملعبه بعد الهزيمة 2-0 في كندا.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس ضمن مباريات نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في إياب نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الخميس 1 مايو 2025 على ملعب لوكهارت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - فانكوفر وايت كابس الخميس 1 مايو 2025

03:00 مصر والسعودية يوتيوب لوكهارت

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فانكوفر وايت كابس في إياب نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-