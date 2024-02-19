تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي للعودة إلى المشاركات الرسمية حينما يستضيف ريال سالت ليك في الجولة الأولى من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

إنتر ميامي فشل في الوصول إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي الموسم الماضي، لكنّه نجح في حصد أول لقب له على الإطلاق بالتتويج بكأس الدوريات الأمريكية.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم أفضل خاصة بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزهم لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024 هو فجر الخميس 22 فبراير 2024 على ملعب درايف بينك معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الثالثة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - ريال سالت ليك الخميس 22 فبراير 2024

04:00 السعودية، 03:00 مصر Apple TV+ درايف بينك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد ريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-