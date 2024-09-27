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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

موعد مباراة إنتر ميامي وتشارلوت في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وتشارلوت في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون وتشارلوت ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم رائع بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وتشارلوت في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وتشارلوت في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي وتشارلوت في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وتشارلوت في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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إنتر ميامي - تشارلوت

الأحد 29 سبتمبر 2024
02:30 السعودية، مصر		Apple TV+تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد تشارلوت في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حارس المرمىدريك كاليندر
الدفاعفرانكو نيجري - سيرهي كريفشتوف - توماس أفيليش - إيان فراي
الوسطجوليان جريسيل - يانيك برايت - فيديريكو ريدوندو
الهجومروبرت تايلور - ليونيل ميسي - لويس سواريز

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