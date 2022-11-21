موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يحتضن استاد الثمامة مباراة مرتقبة تجمع بين إسبانيا وكوستاريكا، والتي تقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وإلى جانب المنتخبين الإسباني والكوستاريكي، تضم المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 منتخبي ألمانيا واليابان.

وعلى الرغم من أن ألمانيا وإسبانيا هما المرشحان الأوفر حظًا للعبور عن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، إلا أن المنتخبين الياباني والكوستاريكي قد يمثلان نوعًا من التحدي للمنتخبين الأوروبيين.

منتخب إسبانيا يدخل كأس العالم 2022 وعينه على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، ومحاولة تكرار الإنجاز التاريخي في 2010 وحصد اللقب.

فيما سيكون منتخب كوستاريكا فيدخل المباراة وهدفه تكرار ما حققه في مونديال 2014، عندما حقق أفضل نتيجة له بالوصول إلى ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من دور المجموعات في مونديال قطر هو يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، على استاد الثمامة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة إسبانيا وكوستاريكا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - كوستاريكا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

19:00 قطر، 18:00 مصر beIN Sports HD 1 Max الثمامة

تشكيل إسبانيا المتوقع:

من المتوقع أن يعتمد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب ألمانيا على التشكيل التالي..

🤜🏻🤛🏻 Alguien tenía que ganar en el entrenamiento de hoy, ¿no?#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/2pUgCUuhgv — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 21, 2022

التشكيل| 4-3-3

أوناي سيمون

داني كارباخال - باو توريس - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

فيران توريس - ألفارو موراتا - يريمي بينو

تشكيل كوستاريكا المتوقع:

من المتوقع أن يعتمد لويس فرناندو سواريز المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، على التشكيل التالي..

التشكيل| 4-3-3

كيلور نافاس

كارلوس مارتينيز - فرانسيسكو كالفو - أوسكار دوارتي - بريان أوفييدو

يلستين تيخيدا - خيرسون توريس - بريان رويز

سيلسو بورخيس - أنتوني كونتريراس - جويل كامبيل