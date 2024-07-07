تعرف على موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب أليانز أرينا، مباراة كبيرة وقوية من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع بين إسبانيا، وفرنسا ضمن مباريات نصف نهائي يورو 2024.

المنتخب الإسباني، في النسخة الحالية يقدم مستويات مميزة منذ دور المجموعات الذي حصل فيه على العلامة الكاملة، تغلبت على جورجيا في دور الـ 16، وأقصت ألمانيا في ربع النهائي.

أما فرنسا، فحتى الآن لم تقدم المستويات المنتظرة، فقد تأهل الديوك في المركز الثاني عن مجموعتهم، وفي دور الـ 16 تغلبت على بلجيكا بهدف نظيف في الوقت القاتل، وحجزت مقعدها في نصف النهائي بعد التغلب على البرتغال بركلات الترجيح.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 ؟

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 2024، هو يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 على ملعب أليانز آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - فرنسا الثلاثاء 9 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max أليانز أرينا

تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ديديه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4 حراسة المرمى مايك ماينان خط الدفاع ثيو هيرنانديز - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - جول كوندي خط الوسط نجولو كانتي - أوريليان تشواميني خط الهجوم كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - راندال كولو مواني

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-