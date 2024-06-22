مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستجمع كلًا من إسبانيا وألبانيا.
إسبانيا فازت بمباراتيها الأوليين أمام كل من إيطاليا وكوراتيا، بينما تعادلت ألبانيا مع كرواتيا وهزمت من إيطاليا.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024؟
موعد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 24 يونيو 2024 على ملعب أسبرت أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024؟
تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا يورو 2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|إسبانيا. -ألبانيا
|الإثنين 24 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max
|أسبرت أرينا
تشكيل إسبانيا المتوقع أمام ألبانيا في يورو2024
من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|ديفيد رايا
|خط الدفاع
|أليكس جريمالدو - إيمريك لابورت - داني فيفيان - خيسوس نافاس
|خط الوسط
|مارتن زوبيمندي - ميكيل ميرينو - أليكس بايينا
|خط الهجوم
|ميكيل أويارزابال - فيران توريس - خوسيلو