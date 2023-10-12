موعد مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يخوض منتخبا ألمانيا وأمريكا مباراة ودية مهمة في استعدادات المنتخبين للبطولات القادمة واستغلالا للتوقف الدولي بحسب الأجندة الدولية.

ويكثف المنتخب الألماني من مبارياته الدولية الودية استعداداً ليورو 2024 والتي لم يشارك في تصفياتها كونه البلد المضيف، وكانت آخر مباراة للمانشافت أمام منتخب فرنسا والتي انتصروا فيها بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر يستعد منتخب الولايات المتحدة لبطولة دوري أمم الكونكاكاف والتي تبدأ في نوفمبر القادم، وكانت آخر استعدادات المنتخب الودية أمام منتخب عمان، والتي انتصروا فيها برباعية نظيفة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية الودية والقنوات.

ما هو موعد مباراة ألمانيا والولايت المتحدة الأمريكية الودية؟

موعد مباراة ألمانيا والولايت المتحدة الأمريكية الودية هو يوم السبت 14 أكتوبر 2023 على ملعب "رنتسشلر فيلد".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ألمانيا والولايت المتحدة الأمريكية الودية؟

تذاع مباراة ألمانيا ضد أمريكا الودية عبر تطبيق TOD TV، والتي تذيع الكثير من البطولات الأخرى على شاشتها فضلاً عن المباريات الودية المهمة كمباراة المانشافت ضد الولايات المتحدة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - الولايات المتحدة الأمريكية السبت 14 أكتوبر 2023

21:00 مصر والسعودية TOD TV رنتسشلر فيلد

التشكيل المتوقع لألمانيا

التشكيل| 4-2-3-1

تير شتيجن

ثياو – شوليه – روديجر – روم

كيميتش – جوندوجان

ساني – موسيالا – مولر

فولكروج