موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب ميتروبوليتانو، في العاصمة الإسبانية مدريد، مباراة قمة تجمع بين أتلتيكو مدريد، وإنتر في إياب دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم، بعد المستويات المميزة، التي قدماها في دور المجموعات.

وكان إنتر قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد، سجله أرناوتوفيتش، وسيحاول الحفاظ على تلك النتيجة لمواصلة طريقه نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد - إنتر الأربعاء 13 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ميتروبوليتانو

تشكيل إنتر المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى سومر خط الدفاع بافارد -باستوني - دي فراي - دارميان خط الوسط باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - ميختاريان خط الهجوم دي ماركو - لاوتارو مارتينيز - تورام

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا 2023-2024