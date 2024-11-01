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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

موعد مباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

أتلانتا يونايتد v إنتر مياميإنتر مياميالدوري الأمريكيأتلانتا يونايتد

تعرف على موعد مباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على أتالانتا يونياتد ضمن مباريات الجولة الثانية في تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي الذي حصل هعلى درع المشجعين لمواصلة الطريق نحو التتويج باللقب، وعليه سيواجه أتلانتا يونايتد مرة أخرى بعد أن فاز عليه في الجولة الأولى من تصفيات نهائيات الدوري الأمريكي بنتيجة 2-1.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 على ملعب مرسيدس بنز معقل أتلاتنا يونايتد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة أتلانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي

الأحد 3 نوفمبر 2024
02:00 السعودية، 01:00 مصر		Apple TV+مرسيدس بنز

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حارس المرمىدريك كاليندر
الدفاعجوردي البا - جوزيف مارتينيز - توماس أفيليش - مارسيلو ويجاندت
الوسطسيرجيو بوسكيتس - جوليان جريسيل - يانيك برايت - ماتياس روخاس
الهجومليونيل ميسي - لويس سواريز

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