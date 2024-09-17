تعرف على موعد مباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد فريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على أتالانتا يونياتد ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم رائع بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على ملعب مرسيدس بنز معقل أتالانتا يونايتد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتالانتا يونايتد - إنتر ميامي الخميس 19 سبتمبر 2024

02:30 السعودية، مصر Apple TV+ مرسيدس بنز

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-