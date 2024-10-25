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Declan Rice Mohammed Salah Arsenal Liverpool 2024-25Getty/GOAL
أحمد مجدي

موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب الإمارات.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، ومواصلة التصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يحتل فيه آرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول و3 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وليفربول، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 27 أكتوبر 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
آرسنال - ليفربولالأحد 27 أكتوبر 2024،
19:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVالإماراتخليل البلوشي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعمايلز لويس سكيلي - جاكوب كيويور - جابرييل ماجالايش - بن وايت
خط الوسطديكلان رايس - توماس بارتي - ميكيل ميرينو
خط الهجومجابرييل مارتينيلي - رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتس

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطكورتيس جونز - ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز
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