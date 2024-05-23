موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

الهلال على موعد مع مباراة جديدة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يحل ضيفًا على الوحدة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

الهلال، وبعد تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الطائي في المباراة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على سجله دون أي خسارة، لتحقيق لقب دوري اللا هزيمة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - الهلال الإثنين 27 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

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