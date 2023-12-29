تعرف على موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يفتتح الهلال، وإنتر ميامي كأس موسم الرياض 2024، والذي تستضيفه السعودية في نظام البطولة المجمعة، ويشارك معهم النصر.

ويدخل الهلال، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مستويات مميزة يمر بها الفريق في الدوري المحلي، وكان آخرها الفوز على الفيحاء، وسيطمح لاعبو الموج الأزرق إلى امتاع الجماهير والظهور بشكل مميز على ملعب المملكة آرينا.

على الجانب الآخر، يبدأ إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي الاستعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في شهر فبراير القادم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة...

ما موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024؟

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، هو الإثنين 29 يناير 2024، على ملعب المملكة آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024؟

يتم نقل فعاليات كأس موسم الرياض 2024 عبر قنوات mbc وكذلك شاهد.

ولم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباريات، لكن من المتوقع أن يتم بثه على القنوات المفتوحة كما حدث في لقاء العام الماضي.