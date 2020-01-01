موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 وما هي القنوات الناقلة لديربي الرياض، الجوائز والأبطال السابقون لكأس الملك؟

يحبس عشاق الكرة السعودية الأنفاس انتظارًا لديربي الرياض بين الهلال والنصر ، والذي سيجمع بينهما في نهائي كأس الملك 2020.

بث مباشر: مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 2020

هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الديربي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد سبق للزعيم وفارس نجد أن التقيا في نفس الدور 4 مراتٍ من قبل، فاز الأزرق مرتين وانتصر العالمي في مناسبتين.

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كانت بداية الهلال في كأس الملك من دور 64، وفاز فيه على عرعر بأربعة أهدافٍ لهدف، وفي دور 32 فاز الزعيم على الجبلين بأربعة أهدافٍ لهدفين، ثم تخطى الفيصلي بصعوبة من دور 16 بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، وفي ربع النهائي فاز الأزرق على الاتفاق 2-1 في الأشواط الإضافية، وذلك قبل أن ينتصر على أبها في نصف النهائي.

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أما النصر فقد تخطى عفيف في دور 64 بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم تخطى البكيرية بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفاز على ضمك بأربعة أهدافٍ لهدفين، وذلك قبل أن يقصي العدالة من ربع النهائي، ويفوز على الأهلي في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك...

متى مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك هو السبت 28 نوفمبر 2020 الموافق 13 ربيع الآخر 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 6:45 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تُنقل فعاليات بطولة كأس الملك على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والنصر بالتأكيد عليها، ونظرًا لأهمية المباراة ستنقل في العديد من القنوات في جميع أنحاء الوطن العربي.

هذه القنوات هي أبوظبي الرياضية والبحرين الرياضية والكويت الرياضية وعمان الرياضية والعراقية الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وروتانا خليجية وأون سبورت.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة البث المباشر عبر جول الهلال - النصر السبت 28 نوفمبر 2020،

13 ربيع الآخر 1442،

19:45 السعودية، 18:45 مصر ON Time Sports 1 HD

Sharjah Sport HD

Dubai Sports 1 HD

OMAN SPORTS HD

AD SPORTS 2 HD

AD SPORTS 1 HD

KSA Sports 4 HD

KSA Sports 1 HD

Arryadia SD/HD رابط مباراة الهلال والنصر بث مباشر

أخبار الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

غاب المدرب رازفان لوشيسكو عن ديربي الرياض في الدوري السعودي يوم الإثنين الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا، والنبأ السار أنه سيعود لمقاعد بدلاء الموج الأزرق في نهائي كأس الملك 2020.

أما عن موقف عبد الله المعيوف من مباراة الهلال والنصر، فالأخبار تشير إلى استمرار غيابه عن الفريق، فيما من المتوقع أن يشارك النجم سالم الدوسري في الديربي بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

على الجانب الآخر، سيغيب مختار علي عن تشكيلة النصر أمام الهلال بداعي الإصابة، كذلك سيغيب عبد الفتاح عسيري لنفس السبب، لكنمن المتوقع أن يعود هداف الفريق والدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله لتشكيل الفريق.

التشكيل المتوقع للهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك

من المرجح أن يواصل حبيب الوطيان تعويض عبد الله المعيوف الغائب عن الهلال للإصابة، وسيشارك سالم الدوسري منذ بداية المباراة بعد تعافيه من الإصابة.

سيتواجد في خط الدفاع الرباعي الشهراني والبليهي وجانج والبريك، وسيبدأ الفرج وكوييار كمحوري وسط وأمامهما جيوفينكو وكارييو وسالم، وسيقود الهجوم بافيتيمبي جوميس.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الهلال في نهائي كأس الملك

من المتوقع أن يبدأ عبد الرزاق حمد الله ديربي الرياض في نهائي كأس الملك ضد الهلال ، وسيتواجد بجانبه مارتينيز وخالد الغنام، وسيتكون الوسط من الثلاثي بيتروس والخيبري والصليهم.

أما الدفاع سيتواجد به الرباعي مايكون وسلطان الغنام ومادو وكيم، وسيحرس عرين فارس نجد براد جونز.

جوائز كأس الملك 2020

يحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على 10 ملايين ريال سعودي، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين ريال.

لكن هذه ليست الجائزة الوحيدة، فالجائزة الأهم هي وصول الفائز لدوري أبطال آسيا رفقة ثلاثي المقدمة في الدوري السعودي.

الدور الجائزة الوصيف 4 مليون ريال سعودي البطل 10 مليون ريال سعودي

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التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا

من هم الأبطال السابقون لكأس خادم الحرمين الشريفين؟

البطل التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين هو الأهلي صاحب الـ8 ألقاب، والذي أيضاً وصل إلى المباراة النهائية في 12 مناسبة ليُعد رقم قياسي أخر للفريق، يأتي من بعده الهلال والنصر برصيد 6 بطولات لكلٌا منهما، ومن ثم الاتحاد صاحب الـ4 ألقاب.

الأبطال السابقون لكأس خادم الحرمين الشريفين: