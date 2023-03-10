موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، والفتح، والتي تقام ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2022-23.

الهلال فاز على الاتفاق بأربعة أهداف دون رد في دور الستة عشر من البطولة، ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة ليواصل الطريق نحو اللقب.

أما الفتح فبعد مباراة مثيرة أمام الطائي، عبر إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفتح والتي تقام ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والفتح في دور ربع النهائي من كأس الملك 2022-23 هو يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية. يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس الملك.