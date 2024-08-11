تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة قمة من قمم الكرة السعودية، ستجمع بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز من لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الثلاثاء 13 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تنقل مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الأهلي الثلاثاء 13 أغسطس 2024،

19:15 السعودية ومصر SSC SPORT 1 HD مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024:

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع رينان لودي - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني خط الوسط مصعب الجوير - روبن نيفيش - سافيتش خط الهجوم سالم الدوسري، ميتروفيتش، محمد القحطاني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024: