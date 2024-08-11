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Al Ahli - Saudi Super Cup - Al Hilalsocial gfx/ Getty Images
السوبر السعودي
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أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لمتابعة قمة من قمم الكرة السعودية، ستجمع بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي السوبر وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة الهلال والأهلي، أمام الفائز من لقاء النصر والتعاون، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، هو الثلاثاء 13 أغسطس 2024، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تنقل مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الهلال - الأهليالثلاثاء 13 أغسطس 2024،
19:15 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعرينان لودي - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني
خط الوسطمصعب الجوير - روبن نيفيش - سافيتش
خط الهجومسالم الدوسري، ميتروفيتش، محمد القحطاني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاعسعد بالعبيد – فهد الحمد – ميريح ديميرال – علي مجرشي
خط الوسطفرانك كيسييه - جابري فييجا - زياد الجهني
خط الهجومرياض محرز - روبرتو فيرمينو - سميحان النابت
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