موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام نافباهور في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستعد الهلال لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024، بمواجهة فريق نافباهور الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب ناساجي مازاندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباهور الأوزبكي.

ويتسلح الهلال بقوته الهجومية الضاربة، ويطمح هذا الموسم إلى الذهاب بعيدًا في البطولة، والمنافسة بكل قوة على اللقب الذي خسره في المباراة النهائية في الموسم الماضي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال ونافباهور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ونافباهور في دوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الهلال ونافباهور، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 18 سبتمبر 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونافباهور في دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.