موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودرو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودرو في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستهل بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية نادي الهلال مشوار الدفاع عن اللقب من خلال مواجهة ثالث الدوري الإيراني خلال الموسم السابق نادي شاهر خودرو في إطار مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً نادي باختاكور الأوزوباكستاني بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، وذلك يوم الإثنين القادم 10 فبراير 2020 ميلاديًا الموافق 16 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، في تمام الساعة السادسة إلى الربع (17:40) بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد هذه المجموعة متوسطة المستوى فقد رشح معظم الخبراء الزعيم في تصدر المجموعة بسهولة، بسبب فوارق المستوى والخبرات التي يمتلكها الفريق.

ويتسلح فريق الهلال السعودي بالكثير من العوامل المعنوية أهمها تفوقه الكبير في مواجهاته أمام الفرق الإيرانية بالإضافة إلى اختيار ملعب مُحايد بعيداً عن إيران لتقام عليه هذه المواجهة، بعد تعليمات الاتحاد الآسيوي بعدم لعب الفرق الإيرانية أي مباراة على أرضها نظراً لبعض التوترات السياسية الموجودة في المنطقة، لذلك لن تكون هناك ضغوط جماهيرية كبيرة على الفريق السعودي الذي اختار ملعب نادي الوصل في الإمارات لتقام عليه مباراة العودة، فبما ستلعب مباراة الذهاب ستقوم على ملعب جامعة الملك سعود.

المزيد من الفرق

وفي المقابل فنادي شاهر خودرو الذي تأسس عام 2005 لا يوجد له تاريخ قوي من المشاركات في دوري أبطال آسيا، إلا أنه يعتبر من الأندية المتطورة في الكرة الحديثه، حيثُ يحتل المركز الخامس حالياً في الدوري الإيراني ويحاول تثبيت تواجده في البطولة الآسيوية من خلال هذه المجموعة التي يُمكنه تحقيق المُفاجأة والتأهل من خلالها.

يُذكر أن نادي الهلال مُتصدر حالياً الدوري السعودي بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، ويتسلح بالعديد من النجوم أبرزهم المهاجم الفرنسي جوميز والنجم سالم الدوسري بالإضافة المدافع الأيسر الشهراني وإدواردو .

أيضًا يمتلك كلا الطرفين سجلًا جيدًا من النتائج خلال أخر خمس مباريات، فقد حقق نادي شاهر خودرو الإيراني الفوز في ثلاث مباريات وتعادل بمباراة بينما خسر مباراة وحيدة، وعلى الجانب الأخر فإن الزعيم نجح في الفوز بثلاث مباريات وتعادل بمباراتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض موعد مباراة نادي الهلال أمام نادي شاهر خودرو في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودور والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - شاهر خودرو زعبيل الإثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادى الآخرة 1441

17:40 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال السعودي

يغيب عن نادي الهلال السعودي عددًا من النجوم الذين لم ينضموا لقائمة الفريق الآسيوية على رأسهم المهاجم السوري عمر خريبين والكولومبي جستافو كويلار بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو، بينما يعتمد المدرب الروماني على طريقة 4/2/3/1 معتمدًا على القوة الهجومية المهاجم الفرنسي جوميز

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - على البليهي - هيون سو - مدالله العليان

عبد الله عطيف - سلمان الفرج

سالم الدوسري - هتان باهبري - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس