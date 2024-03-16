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أحمد مجدي

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

دوري روشن السعوديAl Shabab v Al HilalAl ShababAl Hilal

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الشباب ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الهلال المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز 2-1 في الدوري السعودي بمباراة تألق فيها البرازيلي ميشيل..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الشباب والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 30 مارس 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الشباب - الهلالالسبت 30 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSCنادي الشباب

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