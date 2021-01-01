موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي على موعد مع ديربي خليجي بين الهلال وشباب الأهلي، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

انتهت المنافسة في المجموعة الأولى التي يشارك فيها الفريقين فعليًا في الجولة الماضية، وذلك بعد أن فاز الزعيم على أجمك وخسر الأحمر الإماراتي من استقلول.

رغم جمع الهلال واستقلول 10 نقاط لكلٍ منهما، لم يمنا التأهل حتى الآن، فأحدهما سيصعد مباشرةً إلى الدور الثاني وسينتظر الآخر ترتيب أفضل الثواني مع نهاية مباريات دور المجموعات.

الفريق الطاجيكي متفوق بأفضيلة المواجهات المباشرة على الزعيم، والذي يمتلك فرصة للاستحواذ على صدارة المجموعة في حالة الفوز على شباب الأهلي الذي خرج بالفعل، وتعثر استقلول أمام أجمك.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة الهلال وشباب الأهلي؟

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي هو الجمعة 30 أبريل 2021، الموافق 18 رمضان 1442، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها هذا العام، لكن ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث المباريات بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الهلال وشباب الأهلي عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.