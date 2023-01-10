موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره العدالة، في المباراة القامة بينهما في الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.
الهلال سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد الرائد في المباراة التي أقيمت بينهما ومقدمة من الجولة الخامسة عشر ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.
الزعيم يمتلك مباراة إضافية، وهو ما يهدد خسارته لهذا المركز لصالح الاتحاد.
أما العدالة، فلم يحقق سوى انتصارين فقط في دوري روشن السعودي أخرها ضد الفتح في الجولة الماضية.
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي 2022-2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الأحد 15 يناير 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وتنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.
كما يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.
وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - العدالة
الأحد 15 يناير 2023،
SSC HD 1
الأمير فيصل بن فهد
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