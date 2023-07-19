موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أهلي طرابلس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

أنهى نادي الهلال السعودي معسكر النمسا 2023 التحضيري للموسم الجديد، ليوجه أنظاره الآن إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي تستضيفها المملكة.

وخسر "الزعيم" آخر مبارياته التحضيرية في معسكر النمسا 2023، وذلك عندما سقط أمام دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد.

الهلال يبدأ مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 بمواجهة أطلس طرابلس الليبي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 إلى جانب الهلال وأهلي طرابلس فريقي الوداد الرياضي المغربي، والسد القطري، ما يجعلها واحدة من أقوى المجموعات في البطولة المرتقبة.

الهلال يدخل المباراة بالطبع وعينه على تحقيق الفوز من أجل تجنب المفاجآت في البطولة، خاصة وأن أهلي طرابلس لن يجعل الأمور سهلة على "الزعيم".

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة أمام أهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس في الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الخميس 27 يوليو 2023، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأهلي طرابلس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال وأهلي طرابلس على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - أهلي طرابلس الخميس 27 يوليو 2023،

20:00 مصر والسعودية SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية