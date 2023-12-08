موعد مباراة الهلال القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الدور ربع النهائي من كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل الهلال، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة التعاون، في الدور ربع النهائي من البطولة.

الموج الأزرق استهل مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ثم فاز على الحزم بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي للعام الثاني على التوازي.

بينما تغلب التعاون على القادسية ، ببهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم بالنتيجة ذاتها فاز على الوحدة في دور الـ 16، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الدور ربع النهائي من كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024 هو يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:45 السعودية، 16:45 مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.