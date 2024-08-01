تعرف على موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام أودينيزي الإيطالي في سادس التجارب الودية على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا، بعد الفوز على الدحيل في آخر مباراة ودية بنتيجة 2-1.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما تفاصيل معسكر ومباريات الهلال التحضيرية للموسم الجديد 2024-2025؟

ما موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وأودينيزي الودية، هو يوم السبت 3 أغسطس 2024، على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - أودينيزي السبت 3 أغسطس 2024،

19:00 مصر والسعودية تطبيق STC باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة أودينيزي الودية التحضيرية لموسم 2024-2025