موعد مباراة النمسا وتركيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النمسا وتركيا في دور الـ 16 من يورو 2024 والقنوات الناقلة...

يستقبل ملعب ريد بول آرينا، مباراة قوية ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، والتي ستجمع بين النمسا وتركيا.

يدخل منتخب النمسا المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدد تقديم العديد من المفاجآت في دور المجموعات، جعلته يتصدر المجموعة الرابعة على حساب فرنسا وهولندا، وسيعمل على مواصلة نتائجه الجيدة للوصول إلى ربع النهائي.

على الجانب الآخر المنتخب التركي، قدم مستويات مميزة في دور المجموعات، وسيشارك في ثمن النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة، وبفارق الأهداف عن البرتغال المتصدرة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النمسا وتركيا في دور الـ 16 من يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة النمسا وتركيا في يورو 2024؟

موعد مباراة النمسا وتركيا في دور الـ 16 من يورو 2024، هو يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 على ملعب ريد بول آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النمسا وتركيا في يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة النمسا وتركيا في يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة النمسا وتركيا في يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق النمسا - تركيا الثلاثاء 2 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 2 ريد بول آرينا عصام الشوالي

تشكيل النمسا المتوقع أمام تركيا في يورو2024:

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى بينتز خط الدفاع بوش، مارتن ووبر، لينهارت، الكسندر براس خط الوسط نيكولاس سيوالد، جريليتش، سابيتزر خط الهجوم أرناوتوفيتش، باتريك ويمير، رومانو شميد

تشكيل تركيا المتوقع أمام النمسا في يورو2024: