موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر أمام ضمك في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بستاد جامعة الملك سعود، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف النصر نادي ضمك في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، على ستاد جامعة الملك سعود.

يُعاني العالمي حتى الآن في الدوري، إذ تمكن من الفوز في مباراة وحيدة مع هزيمته في 4 مباريات وتعادله في 4، ليتواجد بالمركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط فقط.

تحسنت الأمور نسبيًا الأسبوع الماضي بعد أن تمكن النصر من بلوغ ربع نهائي كأس الملك في أعقاب الفوز على الرائد بهدفين نظيفين، والآن الأنظار تتجه نحو تصحيح المسار بالدوري بالتغلب على ضمك .

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لكن الضيف صاحب المركز الأخير يعرف بمواجهاته القوية أمام الكبار، وآخرها فوزه على الأهلي صاحب المركز الثاني بنتيجة 4/3، لذلك ينتظر الجميع لقاء قوي ومرتقب وبالطيع سيؤثر كثيرًا على ترتيب الفريقان.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة النصر وضمك وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة النصر وضمك؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، الموافق 11 جمادى الأول 1442 هجريًا، بستاد جامعة الملك سعود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت السعودية، 4:50 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة النصر ضد ضمك عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - ضمك السبت 26 ديسمبر 2020،

11 جمادى الأول 1442،

17:50 السعودية، 16:50 مصر الرياضية السعودية ستاد جامعة الملك سعود

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب روي فيتوريا على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الله الشنقيطي - عبد الله مادو - مايكون - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس

أيمن يحيى - بيتي مارتينيز - نور الدين أمرابط

عبدالرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع لضمك:

من المتوقع أن يعتمد المدرب نور الدين بن زكري على التشكيل الآتي: