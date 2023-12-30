تعرف على موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب المملكة آرينا، مباراة من نوع خاص ستجمع من جديد بين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، والنصر مع إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024.

ويشارك النصر مع إنتر ميامي، في بطولة كأس موسم الرياض 2024، ومعهم الهلال في نظام البطولة المجمعة.

ويدخل النصر المباراة بقيادة صاروخ ماديرا، بمعنويات مرتفعة بعد المستويات الجيدة التي يمر بها الفريق مؤخرًا والانتصارات المحلية، والتي كان آخرها الفوز على التعاون.

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على الجانب الآخر، يبدأ إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي الاستعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في شهر فبراير القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة...

ما موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024؟

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، هو الخميس 1 فبراير 2024، على ملعب المملكة آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024؟

يتم نقل فعاليات كأس موسم الرياض 2024 عبر قنوات mbc وكذلك شاهد.

ولم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباريات، لكن من المتوقع أن يتم بثه على القنوات المفتوحة كما حدث في لقاء العام الماضي.