موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة النصر القادمة ضد العدالة والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23.

النصر فاز على الرائد برباعية مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة، في بداية مشوار بطولة كأس الملك.

ومن جانبه، تعرض العدالة لهزيمة قاسية من التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ولا يريد الاستمرار في تلك النتائج السيئة وأن يحقق المفاجأة على حساب "العالمي".

Shahid

والآن نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة والتي تقام ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة؟

موعد مباراة النصر والعدالة في دور الستة عشر من كأس الملك 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة ؟

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس الملك هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية. يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس الملك.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - العدالة الأربعاء 21 ديسمبر 2022

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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التشكيل المتوقع للنصر..

من المتوقع أن يبدأ الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

سلطان الغنام - عبد الإله العمري - ألفارو جونزاليز - جيسلان كونان

جوستافو لويز - عبد الله الخيبري

أندرسون تاليسكا - سامي النجعي - جلال الدين ماشاريبوف

فينسنت أبو بكر

التشكيل المتوقع للعدالة..

من المتوقع أن يبدأ مارتن سيفيلا المدير الفني للعدالة المباراة بالتشكيل التالي..

التشكيل: 3-4-3

ميلان مياتوفيتش

ميكايل دايريستام - مرتضى البريه - فهد الحربي

عارف آل حيدر - أحمد السلطان - حسن الحبيب - محمد العوفي

كريستوفر جونزاليس - لاوتارو بالاسيوس - أندرسون بلاتا

Shahid