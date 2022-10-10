موعد مباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في الجولة السابعة من روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة.

نجح النصر في الفوز على نظيره أبها بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، وأصبح "العالمي" في المركز الرابع، وباتت الجماهير النصراوية تتطلع إلى المباراة القادمة.

سجل ثلاثية النصر في مرمى أبها كل من لويس جوستافو في الدقيقة الخامسة وسلطان الغنام في الدقيقة 49 قبل أن ينهي أيمن يحيى كل شيء بالهدف الثالث في مرمى فريق المدينة الساحلية.

بات النصر في المركز الرابع برصيد 13 نقطة خلف المتصدر الشباب بخمس نقاط والوصيف الاتحاد وبنفس الرصيد التعاون بنقطة واحدة فقط.

المباراة القادمة للنصر ستكون أمام العدالة يوم الحادي عشر من أكتوبر ويطمح من خلالها النصراويون لمواصلة الضغط على الشباب والاتحاد والتعاون والمنافسة بقوة على دوري روشن، خصوصًا أن الشباب تنتظره مباراة قوية للغاية أمام الهلال الساعي بدوره إلى التدارك.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

العدالة بدوره يسعى لتحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23، وهو الذي يحتل المركز الحادي عشر في لائحة المسابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد العدالة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والعدالة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - العدالة الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

19:30 السعودية، 18:30 مصر. SSC شاهد VIP مرسول بارك

التشكيل المتوقع للنصر ضد العدالة

من المتوقع أن يعتمد جارسيا على التشكيل الآتي:

الخطة 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

جيسلان كونان – جونزاليس – عبدالله مانو – عبدالإله العمري

تاليسكا – عبدالمجيد الصليهم – جوستافو – سامي النجعي

فىنسنت أبو بكر – عبدالرحمن غريب