موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والاتحاد في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة ...

SHAHID

النصر على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الاتحاد في الجولة الـ 34 من المسابقة.

اللقاء بين جريحين، النصر رغم الوصافة لا يمر بأفضل الأوقات مع فقدانه اللقب واقتراب انتهاء الموم دون ألقاب، والتعادلين الأخيرين أمام الهلال والرياض.

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أما الاتحاد فمر بموسم كارثي بكل المقاييس، فقد حظوظه في كل الألقاب وخرج من كل المنافسات وفشل حتى في التأهل إلى دوري أبطال آسيا النخبة، وتنقصه مباراة واحدة فقط ينتظر فيها تعثر التعاون ولابد من الفوز على النصر كي يحصل على المركز الرابع.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب الأول بارك

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الإثنين 27 مايو 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC الأول بارك

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