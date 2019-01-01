موعد مباراة النصر ضد الوحدة، القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019،القنوات الناقلة، التذاكر والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد آل نهيان بنادي الوحدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، وذلك يوم الإثنين 12 أغسطس 2019، الموافق 11 ذو الحجة 1440 هجريًا، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019.

تعادل النصر فى مباراة الذهاب أمام مضيفه نادي الوحدة الإماراتي بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الملك فهد، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وسيدخل العالمي هذا اللقاء من أجل تحقيق الانتصار أوالتعادل بنتيجة إيجابية، لضمان خطف بطاقة التأهل من الفريق الإماراتي والوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة

على الجانب الأخر حقق فريق الوحدة نتيجة إيجابية أمام النصر السعودي بهدف مقابل هدف، ويسعي لخطف بطاقة التأهل على ملعبه والوصول إلى الدور القادم من دوري أبطال آسيا، حيث تمكن صحاب السعاد من التأهل إلى دور الـ16 بعد أن قدم أداء رائع في دور المجموعات، ونجح في تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد أن خاض الفريق ست مباريات حقق أربع انتصارات وتعادل في واحدة وتلقى الخسارة فى مباراة وحيدة،

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موعد مباراة النصر ضد الوحدة والقنوات الناقلة

فيتوريا يُشيد بأداء النصر ويثق بتأهله من الإمارات

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الوحدة - النصر استاد آل نهيان الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440، 17:40 مصر، 18:40 السعودية محمد تاج الجافري beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر ضد الوحدة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تذاكر مباراته أمام النصر السعودي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، وأعلن النعابي أنه سيتم طرح تذاكر المباراة عن طريق الموقع الخاص بالفريق

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وجاءت أسعار تذاكر مباراة الوحدة والنصر المقرر خوضها على ملعب استاد آل نهيان على النحو الآتي:



فئات وأسعار تذاكر مباراة النصر والوحدة:

الفئة السعر موحدة أفراد 15 درهمًا موحدة عائلات 15 درهمًا منصة فضية 75 درهمًا منصة ذهبية 200 درهمًا

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

لن يفتقد العالمي أي لاعب بسب الإصابة في مباراة الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب روي فيتوريا.

#فيديو_النصر 🎥||

بمشاركة النيجيري أحمد موسى 🦅 ..#العالمي يواصل تدريباته اليوم الجمعة 💛 pic.twitter.com/2z06apRqaF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 9, 2019

سيدخل المدرب البرتغالي المباراة بنفس طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بمايكون بيريرا وعمر هوساوي في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي فهد الجميعة، جوليانو، حمد آل منصور.





التشكيل | 4-2-3-1

برادلي جونز

عبد الرحمن العبيد - مايكون بيريرا - عمر هوساوي - سلطان الغنام

عبدالرحمن الدوسري - عبد الله الخيبري

أحمد موسى - جوليانو فيكتور - عبد الرحمن الدوسري

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لن يغيب عن فريق الوحدة أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في اللقاء ضد النصر السعودي، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب هنك تين كات.

العنابي يواصل تدريباته اليومية إستعداداً لمواجهة #النصر في دوري ابطال اسيا. #WHDFC pic.twitter.com/zHPjXpBxJO — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) August 9, 2019

سيدخل المدرب الهولندي بنفس الطريقه التي يلعب بها مبارياته مع العنابي منذ قدومه، وسيدفع بالثنائي حمدان الكمالي، ريم تشانج وو في قلب الدفاع، وسيعتمد على سباستيان تيجالي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشامسي

حسين عباس - حمدان الكمالي - ريم تشانج وو - محمد برجش

نيكولاس ميليسي - فواز عاونة