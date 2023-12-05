موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والرياض في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يعود النصر لمواجهة محلية جديدة حينما يستضيف الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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النصر حقق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة قادته للتعافي من بداية الموسم المترنحة، والآن وصل إلى وصافة ترتيب دوري روشن.

لكن الهزيمة من الهلال المتصدر أتت لتحبط النصراوية بعض الشيء، وتؤكد أن الأمور لن تكون بهذه السهولة على المستوى المحلي.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها وبالأخص النجم كريستيانو رونالدو للمضي قدمًا في البطولة المحلية المفضلة التي يسعى لاستعادة لقبها.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

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الأول بارك

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الرياض الجمعة 8 ديسمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD

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